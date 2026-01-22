PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zwei beschädigte Bushaltestellen

Giessen (ots)

Marburg: Zwei beschädigte Bushaltestellen

Ein Zeuge informierte gestern Morgen (21. Januar) gegen 6.40 Uhr die Polizei über Sachbeschädigungen an zwei Bushaltestellen. Unbekannte schlugen eine Scheibe einer Bushaltestelle in der Weintrautstraße ein. Die Scheiben einer Haltestelle "Botanischer Garten" zerstörten sie vollständig. Der Gesamtschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

