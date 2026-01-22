Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zwei beschädigte Bushaltestellen
Giessen (ots)
Marburg: Zwei beschädigte Bushaltestellen
Ein Zeuge informierte gestern Morgen (21. Januar) gegen 6.40 Uhr die Polizei über Sachbeschädigungen an zwei Bushaltestellen. Unbekannte schlugen eine Scheibe einer Bushaltestelle in der Weintrautstraße ein. Die Scheiben einer Haltestelle "Botanischer Garten" zerstörten sie vollständig. Der Gesamtschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.
Alisa Jockel
Pressesprecherin
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell