Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 25-jähriger Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle + schwarzer Benz nach Auffahrunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Stadtallendorf: 25-jähriger Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Ein 25-jähriger Autofahrer entzog sich gestern Mittag (20. Januar) gegen 12.30 Uhr in Stadtallendorf einer Verkehrskontrolle durch die Polizei. Er flüchtete mit seinem Pkw auf einen nahegelegenen Parkplatz in der Herrenwaldstraße. Anschließend rannte er zu Fuß in ein Geschäft. Beamte nahmen seine Verfolgung auf und versuchten ihn festzunehmen. Der 25-Jährige wehrte sich heftig und riss sich los. Die Polizisten liefen hinter ihm her und drohten ihm den Einsatz von Pfefferspray an. Der Flüchtige kam den Aufforderungen nicht nach und lief weiter. Durch das Einsetzen des Pfeffersprays gelang es den Ordnungshütern den Mann festzunehmen. Die zwei Polizisten trugen leichte Verletzungen davon. Schnell stellte sich der Grund für die Flucht des 25-Jährigen heraus: Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, für seinen Pkw bestand kein gültiger Versicherungsschutz zudem waren die angebrachten Kennzeichen bereits entstempelt und somit nicht mehr zulässig. Darüber hinaus stand er offensichtlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Sein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Während seiner Kontrolle stellten die Polizisten ebenfalls fest, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Sie brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt nach Gießen. Auf den Mann kommen unter anderem Strafverfahren wegen seiner Drogenfahrt, des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Marburg: Schwarzer Benz nach Auffahrunfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Ein 18-jähriger Fahrer war letzten Donnerstag (15. Januar) gegen 14 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz auf der Sonnenblickallee aus Richtung Richtsberg kommend in Richtung Beltershäuser Straße unterwegs. Als der Benz-Fahrer seinen Pkw aufgrund eines Rückstaus kurz vor der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße abbremsen musste, prallte ein ihm folgender Autofahrer in das Heck seiner C-Klasse. Der Unfallfahrer erkundigte sich bei dem 18-Jährigen und gab ihm zu verstehen, den Vorfall klären zu wollen. Allerdings fuhr der Unbekannte in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon, ohne die Personalien auszutauschen. An dem Heck des Benz blieb ein Sachschaden von knapp 2.000 Euro zurück. Der 18-Jährige beschrieb den flüchtigen Autofahrer zwischen 40 und 45 Jahren alt mit kurzen grauen Haaren. Bei seinem Auto soll es sich um ein sportliches Modell handeln, in einem helleren, glänzenden Blau mit GI-Kennzeichen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Autofahrer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

