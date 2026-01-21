Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B255 bei Niederweimar

Giessen (ots)

B 255 - Niederweimar: Tödlicher Verkehrsunfall

Heute Mittag (21. Januar) gegen 12.25 Uhr kam es auf der Bundesstraße 255 bei Niederweimar zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf erlang noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis war auf der Bundesstraße aus Richtung Kreisel Kieswerk kommend in Richtung Gladenbach unterwegs. Die 76 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Renault in entgegengesetzte Richtung. Nahe der Überführung der Landstraße 3093 zwischen Niederweimar und Wenkbach kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Lkw-Fahrer und der Autofahrerin. In dem Pkw saßen zwei Mitfahrer, ein 24-Jähriger und eine 25-Jährige, die bei dem Unfall verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind ihre Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Der Lkw-Fahrer wird ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Die B255 ist zwischen Kreisel Kieswerk und der Abfahrt nach Wenkbach aktuell voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.

