Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: A-Klasse geklaut - schneller Fahndungserfolg endet mit Festnahme

Giessen (ots)

Gießen: A-Klasse geklaut - schneller Fahndungserfolg endet mit Festnahme

Einen verlorenen Autoschlüssel machte sich ein Dieb zu Wochenbeginn in Gießen zunutze. Im Zeitraum zwischen Montagabend (19.1.) und Dienstagmorgen fand er den verlorenen Mercedesschlüssel. Er konnte ihn offenbar einer im Holbeinring geparkten grauen A-Klasse zuordnen und fuhr in dem Auto davon.

Gestern Mittag stoppten Beamte der Polizeistation Gießen Nord eine A-Klasse in der Ludwig-Richter-Straße. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich um das zuvor gestohlene Auto handelte. Die Beamten nahmen den Fahrer fest. Im Verlauf der Überprüfungen stellte sich zudem heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Des Weiteren ergaben sich Hinweise, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Er musste mit zur Dienststelle. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab, im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen den 44-Jährigen leiteten die Einsatzkräfte ein Strafverfahren ein.

Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl der grauen A-Klasse bemerkt? Wer kann Angaben zu Personen machen, die das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl genutzt haben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell