Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Pfefferspray bei Straßenraub eingesetzt - Ermittler suchen Zeugen + Golf fährt davon

Gießen: Pfefferspray bei Straßenraub eingesetzt - Ermittler suchen Zeugen

Drei Unbekannte haben einen Mann ausgeraubt und dabei verletzt. Um an ihre Beute zu gelangen, setzten sie Pfefferspray ein, zudem schlugen und traten sie nach ihrem Opfer. Sie flüchteten unerkannt. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Die Tat ereignete sich am frühen Sonntag (18.1.) gegen 3.20 Uhr. Der nicht ortskundige Mann lief im Bereich des Einkaufszentrums "neustädter" entlang, als ihn seinen Angaben zufolge plötzlich drei Unerkannte von hinten angriffen. Sie sprühten ihm Reizgas ins Gesicht, dann schlugen und traten die Räuber gemeinsam auf ihn ein. Sie entrissen ihm eine Umhängetasche mit Bargeld und Dokumenten und rannten davon. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um drei arabisch sprechende Männer gehandelt hat, eine weitere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der genaue Tatort ist bislang nicht bekannt, der Raub sei laut Opfer nahe dem Einkaufszentrum geschehen (möglicherweise im Bereich Westanlage/Neustadt).

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Raub bemerkt? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer kann Hinweise zu den drei Flüchtigen geben? Sind diese auf ihrer Flucht aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Golf fährt davon

Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord entschloss sich heute früh, einen Verkehrsteilnehmer anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des betroffenen Golfs fuhr gegen 2.05 Uhr auf der Marburger Straße, Höhe Nordanlage. Statt die Anhaltezeichen der Streife zu befolgen, gab der Fahrer Gas und raste über die Marburger Straße stadtauswärts. Die Einsatzkräfte mussten ihr Fahrzeug auf teils 140 km/h beschleunigen, um zu dem Raser aufzuschließen. Als der Fahrer weiter mit hohem Tempo davonraste und auch eine rote Ampel ignorierte, brachen die Beamten die Verfolgung ab, um eine Gefährdung Unbeteiligter zu minimieren. Kurz darauf nahmen sie jedoch wahr, wie der VW plötzlich auf das Gelände einer Tankstelle in der Marburger Straße fuhr. Sie schlossen zum VW auf und kontrollierten den Fahrer. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte geringe Reste von Kokain in seinem Pkw sicher. Auch ein verbotenes Butterflymesser fanden die Beamten im Auto. Der 23-jährige Fahrer musste mit zur Dienststelle. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Zeugen, die die Fahrt des Mannes beobachtet haben, sowie Personen, die durch sein Verhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

