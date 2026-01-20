Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Kinder werfen Steine von Brücke auf Beltershäuser Straße + Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen - Polizei bittet um Mithilfe

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Marburg: Kinder werfen Steine von Brücke auf Beltershäuser Straße

Am Montagabend (19. Januar) gegen 18.55 Uhr informierte ein Autofahrer den Notruf der Polizei über einen mutmaßlichen Steinwurf auf sein Autodach, als er auf der Beltershäuser Straße stadteinwärts unterwegs war und unter einer Fußgängerbrücke durchfuhr. Der Fahrer entdeckte schließlich eine Delle auf dem Dach seines Audis. Mehrere Polizeistreifen fuhren in den Bereich der Fußgängerbrücke und trafen auf drei Kinder im Alter von 11, 12 und 13 Jahren, die gezielt Steine von der Brücke auf die darunter fahrenden Fahrzeuge warfen. Da die Kinder strafunmündig sind, wurde sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln aufgrund der Gefährlichkeit wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts.

Letzten Donnerstagabend (15. Januar) kam es auf der Beltershäuser Straße zu einem ähnlichen Vorfall. Ein Verkehrsteilnehmer hatte während der Autofahrt einen Einschlag auf seinem Autodach bemerkt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Kinder auch für diesen Vorfall verantwortlich sein könnten.

Im Verlauf des gestrigen Abends meldete sich bei der Polizei eine weitere Autofahrerin, die einen Schaden an ihrem Pkw infolge der Steinwürfe feststellte. Die Polizei schließt nicht aus, dass auch andere Fahrzeuge durch die Steine beschädigt wurden. Betroffene Autofahrer können sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 melden.

Cölbe-Bürgeln: Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen - Polizei bittet um Mithilfe

In der Nacht von Freitag (16. Januar) auf Samstag (17. Januar) kam es in Bürgeln zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte zerstachen an acht Fahrzeugen, darunter sieben Pkw und ein Fahrrad, die Reifen. Die betroffenen Autos parkten in der Marburger Straße, auf einem Schotterparkplatz nahe dem Bahnhof sowie in der Straße "Hinter den Höfen". Das Fahrrad stand auf dem Gehweg vor dem Bahnhof in der Straße "Am Bahnhof". Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die in der Zeit von Freitag (16. Januar) 21 Uhr bis Samstag (17. Januar) 10 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

