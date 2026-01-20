Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Zwei Täter flüchten nach Kiosk-Einbruch + In Autohaus eingestiegen + LED-Strahler gestohlen + Mit Kraft ins Fitnessstudio + Werkzeuge aus Transporter geklaut + Autoscheiben...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Wetzlar: Zwei Täter flüchten nach Kiosk-Einbruch

In der Wetzlarer Straße in Dutenhofen beschädigten zwei Einbrecher am Dienstagmorgen (20.01.2026) gegen 04:45 Uhr die Eingangstür eines Kiosks und verschafften sich so Zutritt. Sie erbeuteten Zigaretten und Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden dunkel gekleideten, circa 170 cm großen Männer in die Bergstraße. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern machen können, sich telefonisch unter 06441 9180 zu melden.

Haiger: In Autohaus eingestiegen

Gegen 05:35 Uhr meldeten Zeugen am Dienstagmorgen (20.01.2026) der Polizei das blinkende Licht einer Alarmanlage an einem Autohaus in der Siegener Straße in Allendorf. Im Laufe der Nacht waren Unbekannte durch ein Fenster in das Autohaus eingedrungen und hatten mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Die Täter ließen eine Geldbörse mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 02771 9070).

Wetzlar: LED-Strahler gestohlen

Im Zeitraum von Mittwoch (14.01.2026), 14:00 Uhr bis Montag (19.01.2026), 14:00 Uhr brachen Diebe eine Zugangstür zur Lagerhalle einer Firma in der Spinnereistraße in Niedergirmes auf. Aus der Halle entwendeten sie mehrere LED-Strahler und -Leuchten. Personen, die in der genannten Zeitspanne verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel.: 06441 9180 an die Wetzlarer Polizei wenden.

Wetzlar: Mit Kraft ins Fitnessstudio

Ohne Beute blieben Einbrecher, die in der Zeit zwischen Sonntag (18.01.2026), 19:00 Uhr und Montag (19.01.2026), 05:00 Uhr in ein Fitnessstudio "Am Rübenmorgen" in Dutenhofen eindrangen. Zwar betraten die Täter mehrere Räume, doch wurden sie dabei nicht fündig. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 9180).

Waldsolms: Werkzeuge aus Transporter geklaut

Werkzeuge im Wert von 4.000 EUR erbeuteten Diebe aus einem VW Transporter. Das Fahrzeug war zwischen Donnerstag (15.01.2026), 19:00 Uhr und Montag (19.01.2026), 07:30 Uhr in der Wetzlarer Straße in Griedelbach abgestellt. Die Unbekannten beschädigten die hintere Schiebetür des Transporters und konnten so die Tür öffnen. Aus dem Laderaum griffen sie sich unter anderem eine Säbelsäge, einen Trennschleifer und zwei Schrauber. Zeugenhinweise bitte an die Wetzlarer Polizei (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Autoscheiben eingeschlagen

Bei zwei Autos schlugen Unbekannte in Naunheim zwischen Sonntag (18.01.2026), 23:00 Uhr und Montag (19.01.2026), 07:00 Uhr Scheiben ein. "Im Kleinfeld" beschädigten die Langfinger eine schwarze Mercedes B-Klasse und griffen sich eine Handtasche, die auf dem Rücksitz abgestellt war. In der Gartenstraße öffneten die Täter einen gelben VW Passat. Ob sie hier Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Wetzlar erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06441 9180.

Wetzlar: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am frühen Sonntagmorgen (18.01.2026) kam es gegen 04:10 Uhr auf dem Hof einer Diskothek im "Dillfeld" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer größeren Personengruppe. Beide Männer trugen bei dieser Auseinandersetzung Gesichtsverletzungen davon. Die Personengruppe entfernte sich unmittelbar danach vom Gelände. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zum Hergang der Auseinandersetzung oder den beteiligten Personen machen können, um Mitteilung unter Tel.: 06441 9180.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

