Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Gewalt bei Demonstration - Polizisten angegriffen + Schüsse aus Schreckschusswaffe + Unbekannter will Tasche klauen und schlägt zu + Mann nach Schlägerei verletzt

Giessen (ots)

Gießen: Gewalt bei Demonstration - Polizisten angegriffen

Am Samstag (17.1.) starteten etwa 250 Teilnehmende einer zuvor angezeigten Demonstration ihren Aufzug. Sie liefen gegen 14 Uhr vom Berliner Platz aus los und weiter auf dem Anlagenring. Kurz nach Beginn, im Bereich Südanlage, zeigte nach derzeitigen Erkenntnissen ein unbeteiligter Autofahrer mutmaßlich den sogenannten "Wolfsgruß" in Richtung der Demonstrierenden. Daraufhin schlugen mehrere Personen aus der Demonstration heraus auf das Fahrzeug ein. Die Personen beschädigten dabei das Fahrzeug und zerstörten eine Scheibe. Zwischenzeitlich befanden sich bereits zwei Polizeibeamte am Fahrzeug, kontrollierten den Fahrer und hielten ebenfalls einen der Angreifer fest. Teilnehmende versuchten in der Folge den Angreifer zu befreien und griffen dabei die Beamten an. Sie schlugen und traten nach den Einsatzkräften. Die Beamten setzten Pfefferspray gegen die Personengruppe ein. Der Angreifer konnte sich schließlich aus dem Griff des Polizisten losreißen und flüchtete. Ein Beamter erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und war nicht weiter dienstfähig.

Die Situation konnte mithilfe von angeforderter Verstärkung beruhigt werden. Die Versammlungsleiterin kooperierte mit der Polizei, die Demonstration wurde letztlich fortgesetzt und schließlich ohne weitere Zwischenfälle beendet. Die Angreifer konnten bislang nicht identifiziert werden. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer alkoholisiert am Steuer saß. Er musste mit zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder entlassen.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise: Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zur Identität der Personen machen, welche die Polizisten angegriffen haben? Sind Fotos oder Videos des Angriffs vorhanden?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Schüsse aus Schreckschusswaffe nach Streit

Mehrere aufmerksame Zeuginnen informierten am Samstagabend (17.1.) gegen 23.15 Uhr die Polizei über einen Streit zwischen zwei Männern in der Rodheimer Straße. Eine Zeugin beobachtete, wie im Bereich der Bushaltestelle "Schützenstraße" ein Mann mit einer Pistole auf einen anderen schoss. Zuvor hatte ein weiterer, unbekannter Mann noch versucht, den Streit zu schlichten. Sofort entsandte Streifen trafen vor Ort auf das leicht verletzte Opfer. Die bisherigen Ermittlungen legen nahe, dass mit einer Schreckschusswaffe geschossen wurde. Der alkoholisierte Mann lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Ferner wollte er nicht mit der Polizei kooperieren und entfernte sich nach der Befragung vor Ort. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.

Der Mann mit der Pistole soll etwa Mitte 20 sein. Es soll sich um einen Osteuropäer handeln, der dunkel gekleidet war.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten sowie den möglichen Hintergründen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unbekannter will Tasche klauen und schlägt zu

Ein etwa 185 cm großer Unbekannter mit verdreckter Kleidung versuchte am Sonntagmorgen (18.1.) eine Tasche zu klauen. Ein Mitarbeiter eines Fitnessstudios befand sich gegen 9.55 Uhr am Personaleingang seiner Arbeitsstätte in der Bahnhofstraße, als der Unbekannte plötzlich versuchte, ihm die Tasche zu klauen. Der Mitarbeiter bemerkte dies sofort und konnte den Diebstahl verhindern. Daraufhin schlug der Dieb zu und versuchte erneut, die Tasche an sich zu nehmen. Dies gelang ihm jedoch aufgrund Gegenwehr nicht, er rannte davon. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt oder den Unbekannten auf seiner Flucht bemerkt? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Mann nach Schlägerei verletzt

Ein Mann geriet am Samstagabend (17.1.) am Bahnhofsvorplatz mit einer Personengruppe in Streit. Im Verlauf schlug ihm eine der Personen ins Gesicht, ein weiterer Angreifer soll dem Mann sein Knie gegen den Kopf gestoßen haben. Der 37-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. An der Auseinandersetzung sollen etwa sechs Personen beteiligt gewesen sein. Es soll sich um Jugendliche im geschätzten Alter von 16-17 Jahren gehandelt haben. Sie flohen noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Der Angriff ereignete sich gegen 19.05 Uhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Passanten den Vorfall mitbekamen.

Sie bitten alle bislang unbekannten Zeugen, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Altkleidercontainer angezündet

Gestern gegen 18.25 Uhr brannte ein Altkleidercontainer in Klein-Linden. Der Container steht auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Heerweg. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Unbekannter den Container absichtlich in Brand setzte. Die Feuerwehr musste den Brand löschen, der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Ermittler bitten um Hinweise, Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell