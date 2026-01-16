Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Zwei Unbekannte brechen Automaten auf + Einbruch

Giessen (ots)

Gießen: Zwei Unbekannte brechen Automaten auf - Zeugen gesucht

Zwei Männer haben sich am frühen Donnerstag (15.1.) an einem Automaten in einem frei zugänglichen Automatenkiosk zu schaffen gemacht. Die beiden begaben sich um 2.18 Uhr in den Kiosk in der Bahnhofstraße und brachen mit Werkzeugen einen dortigen Automaten auf. Sie erbeuteten mehrere Kassetten mit Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Beide sind etwa 180 cm groß und schlank. Die Unbekannten trugen bei Tatausführung jeweils eine dunkle Kappe und maskierten sich mit einem grauen Schlauchschal. Einer der Diebe trug einen grünen Kapuzenpullover mit einer schwarzen Weste darüber, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Zudem führte er einen grauen Rucksack mit. Sein Begleiter hatte eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine dunkle Jeans und schwarze Schuhe an. Beide flüchteten um 2.23 Uhr in unbekannte Richtung aus dem Laden.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Vorfall bemerkt? Sind die Personen auf der Flucht aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der beiden geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Einbruch

In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.05 Uhr stieg ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Alten-Buseck ein. Der Unbekannte brach gestern ein Fenster des Hauses im Röderweg auf und durchsuchte die Wohnräume nach Beute. Er klaute Schmuck und entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell