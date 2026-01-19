Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Münzen und Uhren als Einbruchsbeute + Durch Fenster eingestiegen + Golf-Fahrer nach Unfallflucht gesucht + Ein Leichtverletzter bei Unfallflucht +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Solms: Münzen und Uhren als Einbruchsbeute

Einbrecher drangen am Sonntag (18.01.2026) zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Grundbachstraße in Albshausen ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten dabei unter anderem Sammlermünzen und Armbanduhren. Zeugen, denen am Sonntag in Albshausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch an die Kriminalpolizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180) zu wenden.

Leun: Durch Fenster eingestiegen

Im Möttbachweg in Leun beschädigten Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses und verschafften sich dadurch Zutritt. Sie durchsuchten verschiedene Räume des Wohnhauses und ließen unter anderem Schmuck und eine Kamera mitgehen. Der Tatzeitraum kann auf Samstag (17.01.2026), 17:30 Uhr bis Sonntag (18.01.2026), kurz nach Mitternacht eingegrenzt werden. Die Wetzlarer Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Tel.: 06441 9180.

Aßlar: Golf-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag, 10.01.2026 kam es gegen 17:20 Uhr in Aßlar zu einem Auffahrunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Ehringshausen war mit seinem grauen Mercedes GLA 180 auf der Hermannsteiner Straße aus Richtung Wetzlar kommend unterwegs. An der Kreuzung zur B 277 musste er an einer roten Ampel halten. Der Fahrer des nachfolgenden blauen VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Danach setzte der Fahrer des Golfs seine Fahrt jedoch fort. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, die nähere Angaben zum Fahrer des blauen VW Golf mit WZ-Kennzeichen geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 06441 9180 bei der Polizeistation Wetzlar entgegengenommen.

Aßlar: Ein Leichtverletzter bei Unfallflucht

Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Sonntagvormittag (18.01.2026) in Aßlar. Gegen 10:00 Uhr war ein 52-jähriger VW-Fahrer aus Aßlar mit seinem schwarzen Golf auf der Hermannsteiner Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus der Friedrich-Silcher-Straße bog ein silberfarbener Kleinwagen in die Hermannsteiner Straße in Fahrtrichtung Wetzlar ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Golf. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. Der 52-jährige Golf-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Laut ersten Hinweisen könnte es sich bei dem silberfarbenen Auto um einen VW Polo gehandelt haben. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180) in Verbindung zu setzen.

