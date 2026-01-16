Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Wohnhausbrand nach technischem Defekt + In Einfamilienhaus eingestiegen

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Wohnhausbrand nach technischem Defekt

Gestern Abend brannte ein Einfamilienhaus in Bad Nauheim. Gegen 18.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand im Hermelinweg. Die Anwohner bemerkten das Feuer dank Rauchmelders, der Alarm schlug. So war es den Personen, darunter zwei kleine Kinder, möglich, das Haus eigenständig und unverletzt zu verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 300.000 Euro geschätzt, das Haus ist aktuell unbewohnbar.

Die Ermittlungen der kriminalpolizeilichen Brandermittler haben mittlerweile ergeben, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat.

Butzbach: In Einfamilienhaus eingestiegen

In ein Einfamilienhaus in Nieder-Weisel drangen Unbekannte gestern ein. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher Zugang in die Wohnräume in der Oppershofener Straße. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Bei dem Einbruch zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr erbeuteten die Kriminellen Bargeld und Parfüm. Im Tatzeitraum fielen Zeugen verdächtige Personen im Bereich auf.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen und fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind weiteren Zeugen im Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt die Butzbacher Polizei unter der Telefonnummer 06033/70430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

