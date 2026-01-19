Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Über Balkon eingestiegen + Keine Beute in Gaststätte + Einbruch in Reithalle + Spielautomaten in Gaststätte geknackt + Durch Kellerfenster eingedrungen +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Über Balkon eingestiegen

Nachdem es ihnen nicht gelungen war, die Terrassentür im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der "Pfarrwiese" gewaltsam zu öffnen, beschädigten Einbrecher eine Balkontür im ersten Obergeschoss und gelangten so in das Gebäude. Die Täter durchsuchten verschiedene Räume. Was genau gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (14.01.2026) und Samstag (17.01.2026), 08:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Keine Beute in Gaststätte

Gegen 03:25 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter am Sonntag (18.01.2026) gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Weiseler Straße. Er durchsuchte mehrere Schränke, wurde dabei jedoch nicht fündig und blieb ohne Beute. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Friedberger Kripo in Verbindung setzen.

Butzbach: Einbruch in Reithalle

Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Donnerstag (15.01.2026), 15:00 Uhr und Sonntag (18.01.2026), 21:30 Uhr "Am Kastell" in eine Reithalle ein. Sie brachen im Gebäude eine Tür auf und durchsuchten einen Lagerraum. Beute machten die Täter dabei nicht. Die Butzbacher Polizei erbittet Hinweise (Tel.: 06033 70430).

Karben: Spielautomaten in Gaststätte geknackt

Auf das Münzgeld in zwei Spielautomaten hatten es Einbrecher in einer Gaststätte in der Ramonville Straße in Karben abgesehen. In der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 15:00 Uhr drangen die Täter am Samstag (17.01.2026) in das Lokal ein. Sie knackten die Spielautomaten und ließen zudem eine Geldbörse mitgehen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.

Ranstadt: Durch Kellerfenster eingedrungen

Im Zeitraum zwischen Heiligabend (Mittwoch, 24.12.2025) und Samstag (17.01.2026) verschafften sich Unbekannte durch ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Vogelsbergstraße in Ranstadt. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus, blieben nach derzeitigem Stand jedoch ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum bitte an die Kripo in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell