Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrüche in Marburg + Einbrecher in Cölbe erblickt Nachbarn und flieht + weißer Pkw kollidiert mit Linienbus - Autofahrer flüchtet

Giessen (ots)

Marburg: Fenster aufgedrückt

Über ein aufgedrücktes Fenster stiegen Einbrecher in der Zeit von Samstag (17. Januar) 18 Uhr bis Sonntag (18. Januar) 11.50 Uhr in das Gebäude der Evangelischen Familien-Bildungsstätte in der Straße "Barfüßertor" ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Diebe nahmen Handys sowie Bargeld mit. Der entstandene Sachschaden liegt bei 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Einbrecher machen zwei Wohnhäuser zum Ziel

Am Samstag (17. Januar) kam es in der Wilhelm-Busch-Straße zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Bei beiden Taten verschafften sich die Täter zunächst über die Terrasse Zugang zum Gebäude und hebelten jeweils das Küchenfenster auf. In einer Doppelhaushälfte durchsuchten die Diebe zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr sämtliche Schränke und Schubladen und nahmen Schmuck mit. Die Einbruchschäden werden mit knapp 2.000 Euro beziffert. Aus einem benachbarten Einfamilienhaus erbeuteten sie Bargeld sowie eine Münzsammlung. Bewohner stellten den Einbruch gegen 12.45 Uhr fest. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 500 Euro. Die Marburger Kripo sucht nach Zeugen, denen am Samstag in der Wilhelm-Busch-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Durchwühlte Büroräume

Sachschäden von rund 2.000 Euro verursachten Unbekannte am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Diebe verschafften sich zwischen Freitag (16. Januar) 18.30 Uhr und Sonntag (18. Januar) 14.45 Uhr Zutritt zu dem Treppenhaus und hebelten im dritten und vierten Obergeschoss die Eingangstüren von Büroräumen einer Firma für Messtechnik und Optiktechnologie auf. Die Täter durchwühlten Schränke und Schreibtische auf der Suche nach Wertsachen. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg: Einbruch in Arztpraxis

Bargeld, einen Schlüsselbund und Briefmarken nahmen Diebe in der Zeit von Samstag (17. Januar) 19.30 Uhr bis Samstag (18. Januar) 12 Uhr aus einer Arztpraxis in der Universitätsstraße mit. Nach aktuellem Ermittlungstand kletterten die Täter auf ein am Gebäude aufgestelltes Baugerüst und drangen über ein Fenster ein. Die Täter durchwühlten die Praxisräume und hinterließen einen Sachschaden von schätzungsweise 400 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Cölbe-Bürgeln: Einbrecher erblickt Nachbarn und flieht

Ein Einbrecher versuchte am Freitagabend (16. Januar) gegen 18.45 Uhr über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Nebelsberger Straße einzudringen. Offensichtlich ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete, als er einen Zeugen auf dem Balkon des Nachbarhauses erblickte. Die Reparatur der Terrassentür beläuft sich auf circa 200 Euro. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

K1-Wetter: Weißer Pkw kollidiert mit Linienbus - Autofahrer flüchtet

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem weißen Pkw am Donnerstagmorgen (15. Januar) gegen 7.45 Uhr auf der Kreisstraße 1 zwischen Mellnau und Wetter sucht der Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei nach Zeugen. Aufgefundene Fahrzeugteile an der Unfallstelle deuten darauf hin, dass der unbekannte Autofahrer einen weißen Seat fuhr. Die 60-jährige Busfahrerin war auf der Kreisstraße aus Richtung Mellnau in Richtung Wetter unterwegs, als ihr der Fahrer des weißen Pkw entgegenkam. In einer langgezogenen Rechtskurve fuhr dieser mutmaßlich zu weit nach links, sodass der linke Außenspiegel des Pkws mit dem Bus kollidierte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Den Schaden an dem Bus beziffert die Polizei auf mindestens 750 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den unbekannten Fahrer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell