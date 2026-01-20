Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Firmengebäude + Autos geöffnet und durchsucht +

Giessen (ots)

Florstadt: Einbruch in Firmengebäude

Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Sonntag (18.01.2026), 12:00 Uhr und Montag (19.01.2026), 05:45 Uhr in ein Firmengebäude in der Stadener Straße in Leidhecken ein. Sie brachen mehrere Spinde auf und durchsuchten Büroräume. Die Täter ließen Bargeld mitgehen. Zeugen, denen in der genannten Zeitspanne verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Florstadt: Autos geöffnet und durchsucht

Vier Autos öffneten Unbekannte in Nieder-Florstadt im Zeitraum von Sonntag (18.01.2026), 20:00 Uhr bis Montag (19.01.2026), 06:30 Uhr. In der Weitgasse, der Querstraße und der Straße "Fußhain" durchsuchten die Täter einen Ford Transit, einen Hyundai ix20, einen VW Golf und einen BMW 320i. Aus zwei Fahrzeugen stahlen sie Bargeld. In den anderen beiden Autos wurden sie nicht fündig. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

