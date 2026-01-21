Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndungen (Bezug zu den Vermisstenmeldungen vom 20.01.2026, 03:09 Uhr und 03:17 Uhr)

Giessen (ots)

Herborn: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndungen (Bezug zu den Vermisstenmeldungen vom 20.01.2026, 03:09 Uhr und 03:17 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndungen nach den beiden seit Montagnachmittag (19.01.2026) vermissten 12- und 13-jährigen Mädchen aus Herborn wird hiermit zurückgenommen. Die Vermissten konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldungen nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

