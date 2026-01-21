Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Schaufensterscheibe eingeschlagen + In Hotel eingedrungen + Zwei Einbrüche in einer Nacht + Sechs Autos beschädigt +

Giessen (ots)

Wetzlar: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Gegen 04:05 Uhr schlug ein Unbekannter am Mittwochmorgen (21.01.2026) in der Krämerstraße in Wetzlar die äußere Schaufensterscheibe eines Friseursalons ein. Danach lief der Mann davon. Zeugen beschrieben ihn als circa 30 Jahre alt, 170 cm - 175 cm groß und mit dicklicher Statur. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen die beschriebene Person aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar zu melden (Tel.: 06441 9180).

Haiger: In Hotel eingedrungen

Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Montag (19.01.2026), 20:00 Uhr und Dienstag (20.01.2026), 06:30 Uhr in ein Hotel "Am Schimberg" in Flammersbach ein. Die Täter brachen unter anderem eine Bürotür auf. Sie erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise von Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, unter Tel.: 02771 9070.

Dillenburg: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (20.01.2026), 18:00 Uhr und Mittwochmorgen (21.01.2026), 06:30 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in Dillenburg. "Am Forstdenkmal" stiegen Unbekannte in die Otfried-Preußler-Schule ein. Sie durchsuchten das Sekretariat. Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch unklar. In der Tiergartenstraße verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Bürogebäude. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht. Die Diebe ließen Bargeld und zwei Getränkedosen mitgehen. Die Kriminalpolizei nimmt in beiden Fällen Hinweise unter der Rufnummer 02771 9070 entgegen.

Haiger: Sechs Autos beschädigt

Insgesamt sechs Autos zerkratzten Unbekannte auf einem Firmengelände im Hohleichenrain in Haiger. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Der Tatzeitraum kann auf Mittwoch (14.01.2026), 19:00 Uhr bis Donnerstag (15.01.2026), 09:20 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittler der Polizeistation Dillenburg bitten um Zeugenhinweise (Tel.: 02771 9070).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

