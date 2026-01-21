Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch am Nachmittag + Mülltonne als Steighilfe +

Bad Vilbel: Einbruch am Nachmittag

Am Dienstagnachmittag (20.01.2026) beschädigten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der "Alte Frankfurter Straße" und gelangten so in das Wohnhaus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Ob sie Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen 14:00 Uhr und 16:35 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden.

Bad Nauheim: Mülltonne als Steighilfe

Im Steinfurther Lindenweg bemerkten Zeugen am Mittwoch (21.01.2026) gegen 11:00 Uhr, dass es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen war. Unbekannte hatten eine Mülltonne als Steighilfe genutzt, um durch ein Fenster ins Haus zu gelangen. Bislang ist bekannt, dass die Täter eine Kaffeemaschine mitgehen ließen. Der Tatzeitraum lässt sich lediglich auf Samstag, 27.12.2025, 16:00 Uhr bis Mittwochvormittag eingrenzen. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum können der Kripo in Friedberg mitgeteilt werden (Tel.: 06031 6010).

