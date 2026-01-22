PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Dreirad gestohlen +

Giessen (ots)

Florstadt: Dreirad gestohlen

Zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr überwand am Dienstag (20.01.2026) ein Dieb in Stammheim die Sicherung eines Leichtkraftrades und fuhr mit diesem davon. Das schwarze Dreirad des Herstellers "Asia Motors" vom Typ "CP3" war in der Einfahrt eines Dachdeckerbetriebes in der Weedgasse abgestellt. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem ist das schwarze Trike nach Dienstagnachmittag aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Krads mit dem Versicherungskennzeichen "646RZE" geben? Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Polizeistation Friedberg wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

