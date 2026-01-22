PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Lahn-Dill-Kreis: + Berichtigung Pressemeldungen vom 22.01.2026, 14.11 Uhr +

Giessen (ots)

   --

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen Pressestelle vom 22.01.2026, 14.11 Uhr

Hinweis für die Redaktionen:

Aufgrund eines Bürofehlers kam es zu einer Doppelung von Pressemeldungen.

Pressemeldung für den Lahn-Dill-Kreis von heute:

Aßlar: Grauer Benz zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte in der Europastraße einen grauen Mercedes Benz und hinterließ einen Sachschaden von knapp 6.000 Euro. Die C-Klasse stand in der Zeit zwischen Dienstag (20. Januar) 6 Uhr bis Mittwoch (21. Januar) 21 Uhr auf einem Parkplatz nahe der Sporthalle. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 9180.

Alisa Jockel, Pressesprecherin

Guido Rehr, Pressesprecher

