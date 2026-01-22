Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: Lahn-Dill-Kreis: + Berichtigung Pressemeldungen vom 22.01.2026, 14.11 Uhr +
Hinweis für die Redaktionen:
Aufgrund eines Bürofehlers kam es zu einer Doppelung von Pressemeldungen.
Pressemeldung für den Lahn-Dill-Kreis von heute:
Aßlar: Grauer Benz zerkratzt
Ein Unbekannter zerkratzte in der Europastraße einen grauen Mercedes Benz und hinterließ einen Sachschaden von knapp 6.000 Euro. Die C-Klasse stand in der Zeit zwischen Dienstag (20. Januar) 6 Uhr bis Mittwoch (21. Januar) 21 Uhr auf einem Parkplatz nahe der Sporthalle. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 9180.
