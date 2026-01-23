Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Spendenübergabe des Polizeipräsidiums Mittelhessen an "Haus Atemzeit" +

Giessen (ots)

Wölfersheim: Spendenübergabe des Polizeipräsidiums Mittelhessen an "Haus Atemzeit"

1.750,25 EUR Spendengeld sammelten die Bediensteten des Polizeipräsidiums Mittelhessen im Jahr 2025 bei regelmäßigen Blutspendeaktionen. Am Donnerstag, 15.01.2026 überreichte Polizeivizepräsident Dr. Hanno Frielinghaus gemeinsam mit der Leiterin des Behördlichen Gesundheitsmanagements, Anne Hegewald, die Spende an Nina Jäger vom "Haus Atemzeit" in Wölfersheim.

Die spezialisierte Intensivpflegeeinrichtung kümmert sich um Säuglinge und Kinder mit schweren Atemwegserkrankungen und unterstützt zudem die Angehörigen und Familien durch medizinisch-pflegerische Versorgung und Schulung.

Betroffene Familien mit erkrankten, beatmeten Kindern stehen oftmals vor großen Herausforderungen - sowohl körperlich, als auch emotional und finanziell. Durch die Zusammenarbeit mit der seit zehn Jahren bestehenden Einrichtung, können Familien und Betroffene Orientierung, Entlastung und Zuversicht finden, um dadurch Lebensqualität, Normalität, Selbstbestimmung und ein Stück Leichtigkeit im Alltag zu erlangen. Die umfangreiche psychologische und medizinische Betreuung fördert die Selbstständigkeit der betroffenen Familien im Umgang mit der gesundheitlichen Einschränkung des Kindes. 75 Prozent der fast 90 begleiteten Familien konnten so nach einem Aufenthalt im "Haus Atemzeit" den Alltag mit dem erkrankten Kind innerhalb der eigenen vier Wände selbstständig realisieren.

Die mittlerweile 13 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer tragen wesentlich dazu bei, dass betroffene Familien Entlastung bei der Organisation von Therapien oder alltäglichen Dingen sowie ein offenes Ohr in herausfordernden Zeiten finden.

Nina Jäger bedankte sich für die Spende des Polizeipräsidiums Mittelhessen und betonte, dass man auf Spendengelder und die Mithilfe der Ehrenamtlichen angewiesen sei.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

