LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
ohne Führerschein unterwegs
Auch nachts benötigt man einen Führerschein
Montagfrüh wurde in Hermsdorf der 62jährige Fahrer eine Pkw Daimler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keinen Führerschein vorlegen. Schnell wurde bekannt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde. Die Fahrt endete vor Ort und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell