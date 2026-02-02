PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

ohne Führerschein unterwegs

Auch nachts benötigt man einen Führerschein

Montagfrüh wurde in Hermsdorf der 62jährige Fahrer eine Pkw Daimler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keinen Führerschein vorlegen. Schnell wurde bekannt, dass dem Fahrer die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde. Die Fahrt endete vor Ort und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren