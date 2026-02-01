LPI-J: Hausfassaden beschädigt

Schlöben (ots) - Bereits seit einigen Jahren warnt die Polizei vor betrügerischen Anrufen und doch haben die Gauner immer wieder Erfolg. So wurde am Freitag ein älteres Ehepaar aus Schlöben kontaktiert und dreist betrogen. Der eloquente Anrufer gab sich als hilfsbereiter Mitarbeiter einer Bank aus und teilte mit, dass diverse unberechtigte Abbuchungen vom Konto der Herrschaften rückgängig gemacht werden müssten. Im ...

