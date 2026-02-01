LPI-J: Hausfassaden beschädigt
Kahla (ots)
In den Abendstunden des 30.01.2026 haben bislang noch Unbekannte die Hausfassade eines Wohnhauses in Kahla beschädigt. Die Täter präparierten mehrere Schneebälle mit blauer Acrylfarbe und warfen diese gegen das Haus "Am Langen Bürgel". Hierdurch zeichneten sich deutliche Farbanhaftungen ab, die professionell gereinigt werden müssen. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell