LPI-J: Garage aufgebrochen
Weimar (ots)
Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Freitag widerrechtlich auf ein Grundstück in der Eduard-Rosenthal-Straße und brachen das Schloss einer Garage auf. Aus der Garage entwendeten sie zwei mit Benzin gefüllte Kanister im Wert von 50 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell