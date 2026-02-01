PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Garage aufgebrochen

Weimar (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Freitag widerrechtlich auf ein Grundstück in der Eduard-Rosenthal-Straße und brachen das Schloss einer Garage auf. Aus der Garage entwendeten sie zwei mit Benzin gefüllte Kanister im Wert von 50 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

