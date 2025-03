Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wo man durchgucken kann, kann man auch durchfahren? - Nicht immer!

Sachsenbrunn (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer einer Motocross-Maschine befuhr am Sonntag gegen 16:00 Uhr die Straße "Zum Honigrangen" in Sachsenbrunn. Er lenkte sein Zweirad durch eine Lücke zwischen einem Lastwagen und einem Renault hindurch, blieb dabei aber am Pkw hängen und beschädigte diesen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, flüchtete er vom Unfallort und hinterließ einen Lackschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0068177/2025 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell