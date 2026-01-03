Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Pirmasens (ots)

Am 02.01.2026 zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr parkte ein 18-jähriger Mann seinen weißen BMW in der Richard-Dippold-Straße in Höhe der Hausnummer 1. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden, welcher sich über die gesamte Beifahrerseite erstreckt, fest. Hinweise zu dem Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zur Tat oder einem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

