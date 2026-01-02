Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Austritt von Dieselkraftstoff

L600 bei Winzeln (ots)

Bereits gegen 09:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L600 bei Winzeln zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Pirmasens rutschte auf winterglatter Fahrbahn mit ihrem PKW in den Einmündungsbereich der L600 und nahm dort einem Sattelzugfahrer die Vorfahrt. Es kam zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen, die wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. An der Zugmaschine wurde zudem der Dieseltank beschädigt, sodass dort eine beträchtliche Menge Diesel austrat. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Landesbetrieb Mobilität und die Straßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben waren vor Ort im Einsatz. Die L600 musste in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr vollgesperrt werden. Entsprechende Umleitungen über B10 bzw. A8 wurden eingerichtet. |pips

