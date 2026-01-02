PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Austritt von Dieselkraftstoff

L600 bei Winzeln (ots)

Bereits gegen 09:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L600 bei Winzeln zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Pirmasens rutschte auf winterglatter Fahrbahn mit ihrem PKW in den Einmündungsbereich der L600 und nahm dort einem Sattelzugfahrer die Vorfahrt. Es kam zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen, die wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. An der Zugmaschine wurde zudem der Dieseltank beschädigt, sodass dort eine beträchtliche Menge Diesel austrat. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Landesbetrieb Mobilität und die Straßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben waren vor Ort im Einsatz. Die L600 musste in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr vollgesperrt werden. Entsprechende Umleitungen über B10 bzw. A8 wurden eingerichtet. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 02.01.2026 – 12:42

    POL-PDPS: Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

    Zweibrücken (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich vor dem Jahreswechsel Zutritt in ein Ladengeschäft in der Himmelsbergstraße zu verschaffen. Der sich aktuell noch in der Renovierungsphase befindliche Verkaufsraum, in der Nähe des ehemaligen Finanzamtes, konnte durch die Einbrecher jedoch nicht geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 10:27

    POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 30.12.2025, gegen 21 Uhr, wurde in der Goethestraße in Pirmasens ein E-Scooter und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte die Einnahme von Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 10:26

    POL-PDPS: Pirmasens - Beamten beleidigt

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 30.12.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde die Streife in der Schwanenstraße auf das Abfeuern von Böllern aufmerksam. Sie stellten fest, dass ein 49-jähiger Mann brennende Böller aus seiner Wohnung auf den Gehweg und die Straße warf. Bei dem Versuch dies zu unterbinden wurden die Einsatzkräfte lautstark von dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann beleidigt. Er wurde ins Krankenhaus ...

    mehr
