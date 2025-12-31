Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Beamten beleidigt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 30.12.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde die Streife in der Schwanenstraße auf das Abfeuern von Böllern aufmerksam. Sie stellten fest, dass ein 49-jähiger Mann brennende Böller aus seiner Wohnung auf den Gehweg und die Straße warf. Bei dem Versuch dies zu unterbinden wurden die Einsatzkräfte lautstark von dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann beleidigt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er seine Beleidigungen fortsetzte. Aufgrund seines aggressiven Zustandes musste er im Krankenhaus im Bett fixiert werden. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alco-Test ergab 2,45 Promille. Gegen den 49-jährigen Mann werden Anzeigen wegen Beleidigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vorgelegt. |pips

