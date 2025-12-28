Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Pirmasens, Arnulfstraße (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 26.12.2025 gegen 21:30 Uhr bis Samstag, den 27.12.2025 gegen etwa 08:40 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Fahrerscheibe eines geparkten VW in der Arnulfstraße in Pirmasens ein. Im Anschluss erbeuteten die Diebe die Geldbörse und Inhalt des geschädigten Fahrzeughalters. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell