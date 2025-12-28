Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Pirmasens, Zweibrücker Straße (ots)

Am Samstagnachmittag, den 27.12.2025 gegen 14 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei eine unsichere Fahrzeugführerin im Innenstadtbereich von Pirmasens. Dabei übersah die 58-jährige Fahrerin eines VW Golf zunächst die rote Ampel an der Kreuzung Schloßstraße/ Dankelsbachstraße. Kurze Zeit später konnte die Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz von einer Streife der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,87 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und stellte Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Im Anschluss wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.|pips

