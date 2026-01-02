Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter versuchten sich vor dem Jahreswechsel Zutritt in ein Ladengeschäft in der Himmelsbergstraße zu verschaffen. Der sich aktuell noch in der Renovierungsphase befindliche Verkaufsraum, in der Nähe des ehemaligen Finanzamtes, konnte durch die Einbrecher jedoch nicht geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

