PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter versuchten sich vor dem Jahreswechsel Zutritt in ein Ladengeschäft in der Himmelsbergstraße zu verschaffen. Der sich aktuell noch in der Renovierungsphase befindliche Verkaufsraum, in der Nähe des ehemaligen Finanzamtes, konnte durch die Einbrecher jedoch nicht geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 10:27

    POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 30.12.2025, gegen 21 Uhr, wurde in der Goethestraße in Pirmasens ein E-Scooter und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte die Einnahme von Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 10:26

    POL-PDPS: Pirmasens - Beamten beleidigt

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 30.12.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde die Streife in der Schwanenstraße auf das Abfeuern von Böllern aufmerksam. Sie stellten fest, dass ein 49-jähiger Mann brennende Böller aus seiner Wohnung auf den Gehweg und die Straße warf. Bei dem Versuch dies zu unterbinden wurden die Einsatzkräfte lautstark von dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann beleidigt. Er wurde ins Krankenhaus ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 10:24

    POL-PDPS: Pirmasens-Niedersimten - Vorfahrt missachtet

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 30.12.2025, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Pirmasens-Niedersimten die Almstraße in Niedersimten. An der Einmündung in die Lothringer Straße wollte er nach links in Richtung Pirmasens abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des dort aus Richtung Obersimten kommenden 63-jährigen Mannes aus Trulben. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren