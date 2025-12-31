POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs
Polizei Pirmasens (ots)
Am 30.12.2025, gegen 21 Uhr, wurde in der Goethestraße in Pirmasens ein E-Scooter und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte die Einnahme von Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. |pips
Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell