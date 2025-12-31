POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Polizei Pirmasens (ots) - Am 30.12.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde die Streife in der Schwanenstraße auf das Abfeuern von Böllern aufmerksam. Sie stellten fest, dass ein 49-jähiger Mann brennende Böller aus seiner Wohnung auf den Gehweg und die Straße warf. Bei dem Versuch dies zu unterbinden wurden die Einsatzkräfte lautstark von dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann beleidigt. Er wurde ins Krankenhaus ...

