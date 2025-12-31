PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

Polizei Pirmasens (ots)

Am 30.12.2025, gegen 21 Uhr, wurde in der Goethestraße in Pirmasens ein E-Scooter und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte die Einnahme von Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss mit einem hohen Bußgeld rechnen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 10:26

    POL-PDPS: Pirmasens - Beamten beleidigt

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 30.12.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde die Streife in der Schwanenstraße auf das Abfeuern von Böllern aufmerksam. Sie stellten fest, dass ein 49-jähiger Mann brennende Böller aus seiner Wohnung auf den Gehweg und die Straße warf. Bei dem Versuch dies zu unterbinden wurden die Einsatzkräfte lautstark von dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann beleidigt. Er wurde ins Krankenhaus ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 10:24

    POL-PDPS: Pirmasens-Niedersimten - Vorfahrt missachtet

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 30.12.2025, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Pirmasens-Niedersimten die Almstraße in Niedersimten. An der Einmündung in die Lothringer Straße wollte er nach links in Richtung Pirmasens abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des dort aus Richtung Obersimten kommenden 63-jährigen Mannes aus Trulben. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Es entstand ein ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:49

    POL-PDPS: Betrunken mit dem Auto unterwegs

    Pirmasens, Zweibrücker Straße (ots) - Am Samstagnachmittag, den 27.12.2025 gegen 14 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei eine unsichere Fahrzeugführerin im Innenstadtbereich von Pirmasens. Dabei übersah die 58-jährige Fahrerin eines VW Golf zunächst die rote Ampel an der Kreuzung Schloßstraße/ Dankelsbachstraße. Kurze Zeit später konnte die Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz von einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren