Polizei Münster

POL-MS: Hundebisse in Coerde - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Ein Hund hat am Dienstagnachmittag (20.01., 17:10 Uhr) eine 61-jährige Radfahrerin in der Straße Coerder Liekweg durch Bisse verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Halter des Tieres und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben der Geschädigten bog sie mit ihrem Fahrrad von der Königsberger Straße aus in den Coerder Liekweg ein. Dort wurde sie unvermittelt von einem großen schwarzen Hund angegriffen und mehrfach gebissen.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesem Geschehen sowie Angaben zum möglichen Besitzer des Hundes unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell