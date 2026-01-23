PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Hundebisse in Coerde - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Ein Hund hat am Dienstagnachmittag (20.01., 17:10 Uhr) eine 61-jährige Radfahrerin in der Straße Coerder Liekweg durch Bisse verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Halter des Tieres und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben der Geschädigten bog sie mit ihrem Fahrrad von der Königsberger Straße aus in den Coerder Liekweg ein. Dort wurde sie unvermittelt von einem großen schwarzen Hund angegriffen und mehrfach gebissen.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu diesem Geschehen sowie Angaben zum möglichen Besitzer des Hundes unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren