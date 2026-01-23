Polizei Münster

POL-MS: Pkw verunfallt auf Hammer Straße - Fahrer unter Drogeneinfluss

Münster (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer ist Mittwochmittag (21.01., 12:38 Uhr) auf der Hammer Straße unter dem Einfluss von Drogen verunfallt. Nach Angaben des Fahrzeugführers befuhr er mit seinem Peugeot die Hammer Straße in Richtung des Ludgeriplatzes. Als vor ihm ein Fahrzeug bremste, wich er nach rechts aus. Dabei kollidierte der Pkw mit zwei Begrenzungspollern und einem Telefonverteilerkasten. Auf dem Radweg kam er dann zum Stehen. Polizisten führten bei dem Mann einen Drogenvortest durch, der ein positives Ergebnis auf Amphetamin zeigte. Eine Ärztin entnahm dem 21-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein.

Die Polizei warnt noch einmal davor, ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu führen. Eine eingeschränkte Reaktionszeit kann zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell