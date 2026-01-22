Polizei Münster

POL-MS: Minderjährige berauben 64-Jährigen - Polizei stellt fünf Tatverdächtige

Münster (ots)

Die Polizei hat fünf Minderjährige gestellt, die Mittwochnacht (21.01., 22:10 Uhr) einen 64-jährigen Münsteraner auf der Straße "Kurze Straße" beraubt haben.

Den Aussagen des 64-Jährigen zufolge war er zu Fuß auf der Straße unterwegs, als zwei junge Männer ihn nach Geld fragten. Als der Münsteraner dies verneinte, zog einer der Jugendlichen ein Pfefferspray hervor, der andere ein Messer. Unter dem Einfluss der Drohung stehend, gab er den Unbekannten sein Portemonnaie. Daraufhin besprühte einer der Jugendlichen den Mann mit Pfefferspray. Während des Raubes befanden sich drei weitere Jugendliche hinter den Tätern und blockierten die Straße.

Alarmierten Polizisten gelang es, sowohl das geraubte Portemonnaie, welches die Gruppe weggeworfen hatte, als auch die fünf Minderjährigen aus Niedersachsen selbst aufzuspüren. Sie brachten die Jungen zu einer Polizeiwache. Den 17-Jährigen mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit, der das Pfefferspray benutzt hatte, und den 15-Jährigen mit gambischer Staatsangehörigkeit, der die Straße blockiert hatte, behandelten die Beamten erkennungsdienstlich.

Außerdem informierten sie das Jugendamt und die Eltern der beiden, sowie des 13-Jährigen mit pakistanischer Staatsangehörigkeit, des 13-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und des 11-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit. Die fünf Minderjährigen erwartet zudem eine Strafanzeige.

