POL-MS: Festnahme nach Ladendiebstahl - 31-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (20.01., 19:17 Uhr) einen 31-Jährigen festgenommen, nachdem dieser in der Windhorststraße einen Ladendiebstahl begangen hatte und bereits mit Haftbefehl gesucht wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge steckte der 31-Jährige im Obergeschoss eines Bekleidungsgeschäftes eine hochwertige Jacke in seinen Rucksack. Ein Mitarbeiter beobachtete dies und stoppte den Mann beim Herausgehen.

Hinzugerufene Polizisten stellten dann fest, dass gegen den Ladendieb bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls besteht, und nahmen den Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit fest.

