Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A 1 bei Ascheberg mit zwei Lkw - Fahrtrichtung Bremen gesperrt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (20.01., 10:57 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hamm-Bockum und Ascheberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw gekommen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Vechta mit seinem Lkw auf der rechten Fahrspur unterwegs, als er auf den vor ihm fahrenden Lkw eines 62-jährigen Mannes aus Kamen auffuhr. Die Feuerwehr musste den 36-Jährigen aus seinem Führerhaus befreien. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein Krankenwagen fuhr den 62-Jährigen ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Recklinghausen hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen bleibt voraussichtlich bis 17 Uhr gesperrt. Eine Sperrung besteht ab der Anschlussstelle Hamm-Bockum.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell