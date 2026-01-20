Polizei Münster

POL-MS: Raub mit Schusswaffe auf Getränkegeschäft - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Montagabend (19.01., 19:20 Uhr) ist es an der Straße An der Kleimannbrücke zu einem Raub mit Schusswaffe auf ein Getränkegeschäft gekommen. Der Täter ist bislang flüchtig. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen lauerte ein unbekannter Täter einem 20-jährigen Mitarbeiter beim Abschließen des Geschäfts auf und bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Der Täter fordert den 20-Jährigen auf, den Tresorraum zu öffnen und Geld herauszugeben. Anschließend schließt der Unbekannte den Mitarbeiter im Tresorraum ein und flüchtet mit seiner Beute vom Tatort. Der Mitarbeiter wird durch die eintreffenden Polizisten aus dem Tresorraum befreit.

Der Täter soll circa 1,86 bis 1,90 Meter groß, circa 20 bis 25 Jahre alt sein und eine helle Hautfarbe haben. Er soll eine schwarze Jeans, eine schwarze Daunenjacke, gelbe Handschuhe und schwarze Schuhe der Marke "Nike" getragen haben. Er habe außerdem einen schwarzen Schlauchschal über seinen Mund und seine Nase gezogen und einen schwarzen Nike-Rucksack getragen. Der Tatverdächtige habe Deutsch mit englischem Akzent gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell