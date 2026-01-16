PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Sicher (ver)reisen mit Fahrrad und Auto - Polizei berät auf "Reise und Freizeit"-Messe

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt Interessierte am Samstag (24.01.) und Sonntag (25.01.) zu ihrem Infostand auf die Messe "Reise und Freizeit" am Flughafen Münster-Osnabrück ein.

Am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr informieren Kollegen der Verkehrsunfallprävention der Polizei Münster und der Polizei Steinfurt sowie Experten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz rund um den Themenbereich "Sicher (ver)reisen".

Neben der Beratung zur Unfallprävention besteht an beiden Tagen die Möglichkeit, auf einem Pedelec-Verkehrssimulator verschiedene Szenarien zu erfahren und folgende Fragen zu ergründen: Wie gut kann ich auf eine Gefahrensituation reagieren? Wie verhält sich der Bremsweg bei einem Pedelec im Vergleich zu einem Fahrrad? Wie fühlt es sich an, auf einem Pedelec zu fahren, und worauf sollte ich achten?

Auch Kollegen der Kriminalprävention werden an beiden Tagen vor Ort sein und Interessierte am Infostand beraten: Am Samstag (24.01.) geht es um die Themen Fahrradsicherung, Cybercrime und Einbruch. Am Sonntag (25.01.) informieren sie zu Taschendiebstahl, Diebstahl und Einbruch.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

  • 15.01.2026 – 10:23

    POL-MS: Zusammenstoß von Pedelec und Lkw - 58-Jähriger leicht verletzt

    Münster (ots) - Ein 58-jähriger Pedelecfahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw am Mittwochmorgen (14.01., 08:40 Uhr) auf der Mecklenbecker Straße in Höhe der Echelmeyerstraße leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Münsteraner mit seinem Pedelec die Mecklenbecker Straße in Richtung Innenstadt, als es zur Kollision mit dem ...

  • 14.01.2026 – 13:59

    POL-MS: Unfall in Roxel - Polizei sucht beteiligten Autofahrer und Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem am Mittwochabend (07.01.2026, 18:30 Uhr) ein Pkw mit einem Leichtkraftfahrzeug in der Bauerschaft Brock in Roxel kollidiert ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten und einem bislang unbekannten Zeugen. Nach Angaben des 17-jährigen Fahrers des Leichtkraftfahrzeugs befuhr er die Landstraße 843 in ...

