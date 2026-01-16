Polizei Münster

POL-MS: Sicher (ver)reisen mit Fahrrad und Auto - Polizei berät auf "Reise und Freizeit"-Messe

Münster (ots)

Die Polizei Münster lädt Interessierte am Samstag (24.01.) und Sonntag (25.01.) zu ihrem Infostand auf die Messe "Reise und Freizeit" am Flughafen Münster-Osnabrück ein.

Am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr informieren Kollegen der Verkehrsunfallprävention der Polizei Münster und der Polizei Steinfurt sowie Experten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz rund um den Themenbereich "Sicher (ver)reisen".

Neben der Beratung zur Unfallprävention besteht an beiden Tagen die Möglichkeit, auf einem Pedelec-Verkehrssimulator verschiedene Szenarien zu erfahren und folgende Fragen zu ergründen: Wie gut kann ich auf eine Gefahrensituation reagieren? Wie verhält sich der Bremsweg bei einem Pedelec im Vergleich zu einem Fahrrad? Wie fühlt es sich an, auf einem Pedelec zu fahren, und worauf sollte ich achten?

Auch Kollegen der Kriminalprävention werden an beiden Tagen vor Ort sein und Interessierte am Infostand beraten: Am Samstag (24.01.) geht es um die Themen Fahrradsicherung, Cybercrime und Einbruch. Am Sonntag (25.01.) informieren sie zu Taschendiebstahl, Diebstahl und Einbruch.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell