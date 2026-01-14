Polizei Münster

POL-MS: Unfall in Roxel - Polizei sucht beteiligten Autofahrer und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am Mittwochabend (07.01.2026, 18:30 Uhr) ein Pkw mit einem Leichtkraftfahrzeug in der Bauerschaft Brock in Roxel kollidiert ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten und einem bislang unbekannten Zeugen.

Nach Angaben des 17-jährigen Fahrers des Leichtkraftfahrzeugs befuhr er die Landstraße 843 in Fahrtrichtung Havixbeck, als ihm in der Nähe eines Bahnübergangs ein Pkw entgegenkam. In einer Kurve an diesem Bahnübergang kam es zur Kollision von Pkw und Leichtkraftfahrzeug. Als der 17-Jährige daraufhin am Fahrbahnrand anhielt, stoppte hinter ihm ein Zeuge, der seine Hilfe anbot. Der an dem Unfall beteiligte Autofahrer hingegen entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei bittet die unbekannte Person am Steuer des Pkw sowie den Zeugen, dessen Daten bislang ebenfalls nicht bekannt sind, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Nach Angaben des Jugendlichen fuhr der beteiligte Autofahrer vermutlich einen mittelgroßen blauen VW ID.4. Der unbekannte Zeuge soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, einen Vollbart tragen und einen silbernen VW T-Roc gefahren haben.

