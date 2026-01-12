Polizei Münster

POL-MS: Dank aufmerksamer Zeugin - Einbrecher auf frischer Tat in Kinderhaus ertappt

Münster (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (12.01., 01:09 Uhr) einen 16-Jährigen gestellt und vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, in eine Kita am Rektoratsweg in Kinderhaus eingebrochen zu sein.

Eine aufmerksame Nachbarin war durch ein verdächtiges Geräusch aufgewacht, hatte den Einbrecher in der Kita gesehen und umgehend die Polizei alarmiert. Die eingesetzten Beamten stellten den tatverdächtigen jungen Mann auf der Flucht zunächst an einer nahegelegenen Tankstellte. Die Personenbeschreibung passte auf den 16-Jährigen. Die Schuhspuren am Tatort stimmten mit seinem Schuhprofil überein.

Als die Beamten den Jugendlichen auf die mutmaßliche Tat ansprachen und ihm eröffneten, dass er vorläufig festgenommen sei, flüchtete der 16-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit erneut. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizisten, den Jugendlichen unter Androhung des Distanzimpulsgeräts zu stellen. Sie nahmen den Münsteraner mit auf eine Polizeiwache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

