PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Dank aufmerksamer Zeugin - Einbrecher auf frischer Tat in Kinderhaus ertappt

Münster (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (12.01., 01:09 Uhr) einen 16-Jährigen gestellt und vorläufig festgenommen, der verdächtigt wird, in eine Kita am Rektoratsweg in Kinderhaus eingebrochen zu sein.

Eine aufmerksame Nachbarin war durch ein verdächtiges Geräusch aufgewacht, hatte den Einbrecher in der Kita gesehen und umgehend die Polizei alarmiert. Die eingesetzten Beamten stellten den tatverdächtigen jungen Mann auf der Flucht zunächst an einer nahegelegenen Tankstellte. Die Personenbeschreibung passte auf den 16-Jährigen. Die Schuhspuren am Tatort stimmten mit seinem Schuhprofil überein.

Als die Beamten den Jugendlichen auf die mutmaßliche Tat ansprachen und ihm eröffneten, dass er vorläufig festgenommen sei, flüchtete der 16-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit erneut. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizisten, den Jugendlichen unter Androhung des Distanzimpulsgeräts zu stellen. Sie nahmen den Münsteraner mit auf eine Polizeiwache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:12

    POL-MS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gelmer - Zeugen gesucht

    Münster (ots) - Am Samstagabend (10.01.) ist es um 19:36 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Dyckburgstraße in Höhe Sudmühlenstraße gekommen Zwei Männer wurden von dem Hausbewohner erwischt und sind anschließend geflüchtet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigten die beiden Unbekannten ein Fenster ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:09

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Kinderhaus - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend (09.01.) zwischen 18:05 Uhr und 21:40 Uhr in ein Einfamilienhaus am Papenbusch in Kinderhaus eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen anschließend mitsamt der Beute in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren