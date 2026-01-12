Polizei Münster

POL-MS: Verdächtiges Fahrzeug gestoppt - 38-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer

Münster (ots)

Polizisten haben am Freitagmorgen (09.01., 08:20 Uhr) ein Auto an einer Bushaltestelle an der Henriette-Son-Straße gestoppt, nachdem es zuvor auf der Bundesstraße 54, Fahrtrichtung stadteinwärts, durch eine verdächtige Fahrweise aufgefallen war.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum bei dem 38-jährigen Fahrer. Zudem konnte der polizeibekannte Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im Kofferraum des Fahrzeugs stellten die Polizisten weiterhin eine beschädigte Anscheinswaffe fest. In einem Beutel, den die 47-jährige Beifahrerin mit sich führte, entdeckten die Beamten außerdem mutmaßliches Diebesgut in Form von zwölf hochwertigen Parfümflakons.

Die Polizisten nahmen den 38-Jährigen mit zur Polizeiwache. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Anscheinswaffe stellten die Beamten sicher. Sie untersagten dem 38-Jährigen die Weiterfahrt mit jeglichen Kraftfahrzeugen. Den Mann aus Münster erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Rauschmitteleinfluss und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch seine 47-jährige Beifahrerin mit türkischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

