Polizei Münster

POL-MS: Betrunken über Hiltruper Spielplatz gefahren - Polizei sucht Kinder als Zeugen

Münster (ots)

Nachdem ein 45-jähriger Mann am Mittwochnachmittag (07.01., 16:05 Uhr) alkoholisiert mit seinem Pkw auf den Spielplatz "An der Alten Kirche" gefahren ist, ist die Polizei auf der Suche nach zwei Kindern, die den Vorfall beobachtet haben.

Zeugen sahen, wie der Pkw von der Straße "An der Hiltruper Baumschule" über einen Betonabsatz verkehrswidrig in einen angrenzenden Park gefahren ist. Dort fuhr er in eine Böschung. Der Fahrer stieg zunächst aus dem Wagen, setzte seine Fahrt jedoch fort und passierte den Spielplatz "An der Alten Kirche". Dort mussten nach Zeugenangaben zwei circa 10-jährige Kinder dem Auto ausweichen.

Als der Pkw-Fahrer den Park in Richtung Fleigestraße verließ, kollidierte das Fahrzeug mit einem Sperrpfosten. Auf der Straße bemerkte er die alarmierten herannahenden Polizisten, stellte seinen Pkw in eine Parkbucht und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten den Mann stellen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,28 Promille. Die Polizisten brachten den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit für die Entnahme einer Blutprobe auf eine Polizeiwache und beschlagnahmten sein Fahrzeug.

Die Polizei bittet die Eltern der zwei Kinder, die dem Fahrzeug auf dem Spielplatz ausweichen mussten, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell