POL-MS: Castortransporte Jülich - Ahaus - Verwaltungsgericht weist BUND-Klage zurück - Polizei ist auf Start der Transporte vorbereitet

Münster (ots)

Die Polizei Münster ist auf mögliche Castortransporte von Jülich nach Ahaus vorbereitet. Durch das Urteil des Verwaltungsgerichts ist ein zeitnaher Start der Transporte wahrscheinlicher geworden. "Wir stellen uns seit langem darauf ein, dass wir den sicheren Transport der Castoren von Jülich nach Ahaus gewährleisten müssen", sagte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf heute in Münster. "Die Einsatzplanungen sind weitgehend abgeschlossen und können zeitnah umgesetzt werden." Konkrete Zeitplanungen werden aus einsatztaktischen Gründen nicht bekanntgegeben. "Entscheidend dürfte nun erst einmal sein, wie der Kläger im weiteren Verfahren mit dem Urteil umgeht", so Dorndorf. Dem BUND steht noch der Weg vor das Oberverwaltungsgericht offen.

