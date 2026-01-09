Polizei Münster

POL-MS: Unter Alkoholeinfluss auf Autobahn verunfallt - 23-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 23-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen (09.01., 03:26 Uhr) auf der Autobahn 43 zwischen Nottuln und Dülmen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw verunfallt. Er wurde dabei schwer verletzt.

Nach Zeugenangaben war der 23-Jährige mit seinem Ford auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs, als sein Wagen ins Schleudern geriet. Er prallte unter anderem gegen die linke Mittelschutzplanke und einen Pkw, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Anschließend drehte sich sein Fahrzeug, schleuderte von der Fahrbahn und kam auf einer Grünfläche in einem Wildzaun zum Stehen.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer gewesen war, entnahmen ihm Ärzte eine Blutprobe. Polizisten stellten außerdem den Führerschein des 23-Jährigen sicher.

Die Polizei warnt: Don't drink and drive! Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen.

