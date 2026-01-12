Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Kinderhaus - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend (09.01.) zwischen 18:05 Uhr und 21:40 Uhr in ein Einfamilienhaus am Papenbusch in Kinderhaus eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen anschließend mitsamt der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell