Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am späten Montagnachmittag (12.01.) im Zeitraum vom 15:45 Uhr bis 17:75 Uhr ist es an der Carossastraße in Roxel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich des Hauses Zutritt. Durch dieses gelangten sie in den Wohnbereich und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie mit erbeutetem Schmuck über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden. Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

