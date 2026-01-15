PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß von Pedelec und Lkw - 58-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 58-jähriger Pedelecfahrer ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw am Mittwochmorgen (14.01., 08:40 Uhr) auf der Mecklenbecker Straße in Höhe der Echelmeyerstraße leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Münsteraner mit seinem Pedelec die Mecklenbecker Straße in Richtung Innenstadt, als es zur Kollision mit dem 21-jährigen Lkw-Fahrer kam, der beabsichtigte mit seinem Ford Transit nach rechts in die Echelmeyerstraße einzubiegen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Münsteraner und verletzte sich leicht. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht von Nöten.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

