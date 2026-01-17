Polizei Münster

POL-MS: Tödlicher Unfall auf der Autobahn 43 - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster, Haltern am See (ots)

Am Samstagmorgen (17.01., 6.20 Uhr) ist es auf der Autobahn 43 in Richtung Münster auf Höhe der Raststätte Hohe Mark Ost zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-Jähriger aus Duisburg tödlich verletzt worden ist.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wechselte ein Lkw von der Raststätte Hohe Mark Ost auf die Autobahn 43, als ein VW Passat von hinten kommend aus bislang ungeklärter Ursache auf den Lkw auffuhr.

Der 23-jährige Fahrer des VW Passat erlag nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen am Unfallort seinen Verletzungen. Einen seiner Mitfahrer brachten Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus. Zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt.

Für die Rekonstruktion des Unfallhergangs nahm das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen die Spuren am Unfallort auf. Die Ermittlungen dauern an.

Die Fahrbahn in Richtung Münster ist zwischen den Anschlussstelle Haltern und Lavesum noch voraussichtlich bis 12 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell