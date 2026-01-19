Polizei Münster

POL-MS: Pedelec der Marke Fischer sichergestellt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines Fahrrads der Marke "Fischer". Das Pedelec hat eine Anhängerkupplung für einen Fahrradanhänger.

Polizisten haben das Fahrrad am 10. Januar 2026 sichergestellt, nachdem sie einen Tatverdächtigen damit anhielten und er die Herkunft des Fahrrads nicht erklären konnte. Bisher konnte der Eigentümer nicht gefunden werden.

Wer kennt den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell