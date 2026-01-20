Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Kapuzinerstraße - Pedelec-Fahrer und Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Samstagnachmittag (17.01., 17:50 Uhr) ist es auf der Kapuzinerstraße in Höhe der Steinfurter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pedelec-Fahrer flüchtete. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Pedelec-Fahrer und weiteren Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 27-jährige Autofahrer auf der Kapuzinerstraße in Richtung Steinfurter Straße, als ihm ein Pedelec-Fahrer sehr schnell in einer Engstelle entgegenkam. Der Autofahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte er einen Stein, wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde. Der Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Der männliche Radfahrer soll mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein und habe einen Rucksack getragen. Am Pedelec befanden sich links und rechts Taschen.

Die Polizei bittet Zeugen und den flüchtigen Pedelec-Fahrer, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

